10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2022 году планирует работу по рефинансированию госдолга с российской стороной. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году выплаты по госдолгу порядка Br10 млрд. Они прирастают по сравнению с этим годом на сумму около Br2 млрд. Это плановое погашение. Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России. Работаем с Евразийским фондом стабилизации и развития. Плюс у нас есть валютные остатки, которые при необходимости будут задействованы на эти цели", - сказал Юрий Селиверстов.

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