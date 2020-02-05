Беларусь в феврале передаст России пакет документов по компенсации из-за грязной нефти

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко напомнил, что в январе на встрече с Дмитрием Козаком (на тот момент занимал пост вице-премьера) были оговорены механизмы и формат подачи заявки о компенсации. "В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы. Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - сказал он.

Российская сторона в конце января выразила готовность компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году.

"Белнефтехим" 19 апреля прошлого года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-