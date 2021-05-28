Беларусь в I квартале экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на $1075,2 млн

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом квартале экспортировала в Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $1075,2 млн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко на встрече с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в сфере АПК и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. "Россия является для Беларуси одним из основных партнеров. По итогам работы за январь - март 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Российской Федерацией составил $1429,1 млн, или 101% к уровню января - марта 2020 года", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Россию экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $1075,2 млн (100,7% к уровню соответствующего периода прошлого года). Доля Российской Федерации в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 73,5%.

"Достигнутый в настоящее время объем производства позволил нарастить экспорт ряда товарных позиций в натуральном выражении: молочной и мясной продукции, картофеля, муки, масла рапсового и некоторых других. В первом квартале продукция экспортировалась в 74 из 85 регионов Российской Федерации. В основном продукция поставлялась в Москву (18,9%), Московскую область (33,7%), Санкт-Петербург (9,2%), Смоленскую область (6,7%), Калининградскую область (5,2%) и другие", - проинформировали в Минсельхозпроде.-0-