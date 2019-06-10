Беларусь в январе-апреле снизила экспорт товаров и услуг на 1,8% до $13 млрд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-апреле 2019 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,8% до $12,999 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $25,945 млрд, что на 0,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В том числе экспорт составил $12,999 млрд (снижение на 1,8%), импорт - $12,946 млрд (рост на 0,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $52,9 млн (в январе-апреле 2018 года - $304,6 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 1,1% до $21,658 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3% до $10,232 млрд, импорт увеличился на 0,6% до $11,426 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,193 млрд (в январе-апреле 2018 года оно также было отрицательным и составляло $817,8 млн).

Внешнеторговый оборот услуг за январь-апрель достиг $4,286 млрд (100,4% к январю-апрелю 2018 года). Экспорт услуг составил $2,766 млрд (рост на 2,6%), импорт - $1,52 млрд (снижение на 3,4%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в $1,246 млрд (в январе-апреле 2018 года положительное сальдо составляло $1,122 млрд).-0-