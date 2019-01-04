Беларусь в январе-ноябре экспортировала продовольствие почти в 100 стран мира

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-ноябре 2018 года экспортировала сельхозпродукцию и продукты питания в 96 стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Увеличилось количество стран, куда поставляется белорусская продовольственная продукция. В январе-ноябре 2018 года Беларусь поставляла сельхозпродукцию и продукты питания в 96 стран - это на 11 больше по сравнению с 2017 годом", - сказал Алексей Богданов.

Поставки белорусского продовольствия в Россию составили $3,757 млрд. Экспорт в эту страну за 11 месяцев снизился на 3,2% к уровню аналогичного периода 2017 года. Доля российского рынка в общем экспорте белорусского продовольствия снизилась на 6,6 процентного пункта и составила 78,9%. Поставки были диверсифицированы на другие рынки сбыта.

В целом по странам СНГ (без учета России) экспорт белорусского продовольствия вырос на 35,8%. Увеличились объемы поставок в Армению (на 41,4%), Казахстан (в 2,2 раза), Узбекистан (в 2 раза), Украину (на 15,5%). "Активно развивается экспорт в страны дальнего зарубежья: за 11 месяцев 2018 года он вырос на 77%. Общая сумма поставок приблизилась к $0,5 млрд. Доля стран дальней дуги в общем экспорте доросла до 10%", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Экспорт в Китай в январе-ноябре 2018 года вырос в 4,4 раза и достиг $75 млн. Растут поставки молочной и мясной продукции, льноволокна, масла рапсового, крахмала, хлебных и мучных кондитерских изделий, шоколада и прочей готовой пищевой продукции. На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы два белорусских мясокомбината - ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты 50 молочных предприятий и пять птицефабрик - ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". "В первом квартале 2019 года планируется завершить работу по сертификации на право поставок в Китай молочного детского питания, готовой мясной продукции и расширить ассортимент поставляемой птицеводческой продукции", - добавил Алексей Богданов.

Активно ведется работа по сертификации на право поставок в Объединенные Арабские Эмираты. "Мы уже получили пять ветеринарных сертификатов на всю животноводческую продукцию. Сейчас работаем над аттестацией наших мясо-молочных предприятий по системе "Халяль". Планируется, что к выставке Gulfood в Дубае в феврале ряд предприятий уже пройдет аттестацию", - рассказал начальник главного управления ВЭД.-0-