Беларусь в январе-октябре увеличила экспорт товаров и услуг до $39,5 млрд

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - октябре 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32% до $39,472 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 10 месяцев составил $75,722 млрд, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $36,25 млрд (рост на 29,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $3,222 млрд (в январе - октябре 2020-го сальдо тоже было положительным - $1,83 млрд).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 33,5% до $62,749 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,3% до $31,127 млрд, импорт - на 30,8% до $31,622 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $495 млн (в январе - октябре 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,334 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 18,4% до $12,972 млрд. Экспорт услуг увеличился на 18,2% до $8,345 млрд, импорт - на 18,7% до $4,627 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $3,717 млрд (в январе - октябре 2020 года положительное сальдо составляло $3,165 млрд).-0-