Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт товаров и услуг до $34,9 млрд

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,3% до $34,919 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 9 месяцев составил $67,1 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $32,181 млрд (рост на 29,6%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,738 млрд (в январе - сентябре 2020-го сальдо тоже было положительным - $1,566 млрд).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 33,6% до $55,437 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,3% до $27,413 млрд, импорт - на 31% до $28,023 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $610,3 млн (в январе - сентябре 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,279 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 20% до $11,663 млрд. Экспорт услуг увеличился на 19,5% до $7,505 млрд, импорт - на 21% до $4,157 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $3,348 млрд (в январе - сентябре 2020 года положительное сальдо составляло $2,846 млрд).-0-