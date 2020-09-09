Беларусь в условиях пандемии меньше других стран ЕАЭС сократила поставки товаров на общий рынок

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в условиях пандемии COVID-19 сумела меньше других стран Евразийского экономического союза сократить поставки товаров на общий рынок. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем взаимной торговли в действующих условиях, безусловно, сократился во всех странах союза и в I полугодии был $24 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это сокращение составило чуть больше 14%, - сказала Ия Малкина. - Вместе с тем по Беларуси отмечено наименьшее падение поставок на общий рынок: только 6,1%, объем экспорта в страны ЕАЭС составил порядка $6,5 млрд".

По словам помощника, наибольший спад продемонстрировал Кыргызстан - на 25%, экспортные поставки в ЕАЭС составили только $219,5 млн. "По остальным странам также наблюдалось сокращение экспортных поставок на территорию союза: Армения - на 18% (объем экспорта - $273,5 млн), Казахстан - на 19,7% (объем экспорта - $2,39 млрд). Россия упала на 16% (объем экспорта - $15,18 млрд)", - проинформировала она.

В то же время Ия Малкина подчеркнула: во взаимной торговле стран ЕАЭС в июне уже наметился определенный рост. "По сравнению с маем она показала положительную динамику и выросла примерно на 14,6%", - констатировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-

ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают дискуссию о необходимости ввести маркировку молочных товаров "Мы должны исходить из того, что на сегодня соглашение о маркировке товаров подписано в рамках ЕАЭС. И что касается непосредственно маркировки молочной продукции, мы также планируем, что этот вопрос будет внимательно рассмотрен", - отметила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

ЕЭК: Беларусь активно использует рынок ЕАЭС, ее поставки составляют почти четверть торговли в союзе В частности, по данным ЕЭК, в прошлом году Беларусь поставила на рынок ЕАЭС сыров и творога на $950 млн, грузовых автомобилей - на $775 млн, молока и сливок - на $544 млн, тракторов и седельных тягачей - на $416 млн, сливочного масла - на $414 млн, говядины - на $276 млн, мяса птицы - на $232 млн.