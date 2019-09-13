13 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь в военно-техническом сотрудничестве с ОАЭ переходит от поставок к совместным разработкам и исследованиям. Об этом рассказал журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с ОАЭ по линии военно-технического сотрудничества работаем с 1994 года. Достаточно стабильно, с тенденцией к постоянному росту. Сейчас мы завершаем крупный контракт, который давно был объявлен. Это поставка партии танковых тягачей. И ведем переговоры о наращивании и заключении нового контракта на эту же технику по результатам ее практической эксплуатации", - рассказал Роман Головченко.

По его словам, в последнее время появились и новые направления сотрудничества в таких сферах, как радиоэлектронная борьба, радиолокация, специальное программное обеспечение. "Переходим от просто поставок к совместным разработкам и исследованиям. Это действительно очень перспективная область, которая дает нам хорошую отдачу, в том числе и финансовую", - подчеркнул председатель Госкомвоенпрома.

Роман Головченко не стал озвучивать конкретные объемы и планы по развитию сотрудничества с ОАЭ в военно-технической сфере. "Не принято в этой сфере ориентироваться на цифры, но, конечно, хотим достичь существенных показателей. Хотя на данном этапе для нас важны не столько абсолютные цифры, сколько доля рынка. Потому что конкурировать приходится с такими глобальными игроками, как "Локхид-Мартин". Нам главное - именно сохранить свой сегмент и нарастить его", - сказал он.

Председатель Госкомвоенпрома добавил, что в этой области работа ведется со всеми странами Ближнего Востока, государствами Залива, в том числе совместно с ОАЭ. "Так как исторически мы глубже работали в Арабских Эмиратах, то с учетом того, что в Заливе существует региональный союз, мы уже через ОАЭ входим вместе с ними в другие страны региона. Не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но Восток любит терпеливых", - отметил Роман Головченко.-0-