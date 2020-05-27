27 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков сегодня во время онлайн-встречи "Украина - Беларусь: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины, а среди стран СНГ занимает второе место. Товарооборот между странами в прошлом году согласно украинской статистике составил $5,5 млрд, экспорт украинских товаров в Беларусь за 2019 год увеличился почти на 19% и достиг почти $1,7 млрд. Импорт белорусских товаров на рынок Украины также увеличился и составил почти $3,7 млрд", - отметил президент ТПП.

Геннадий Чижиков подчеркнул, что для украинской стороны очень важно развивать с Беларусью торгово-экономические отношения и межрегиональное сотрудничество. "Наша палата в свою очередь готова оказывать помощь и поддержку украинским и белорусским предпринимателям, представителям малого, среднего и крупного бизнеса. Наши страны большое внимание уделяют организации совместных производств, и мы очень рассчитываем, что и в дальнейшем вопросы кооперации и сотрудничества будут для Беларуси и Украины одними из приоритетных", - сказал он.

Президент ТПП Украины выразил надежду, что в октябре этого года удастся провести в Гродно третий Форум регионов Беларуси и Украины, а также организовать и провести 10-й координационный совет с Белорусской торгово-промышленной палатой.

Председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович в свою очередь отметил, что в нынешних непростых для всех условиях роль торгово-промышленных палат имеет особый смысл. "Сейчас появилось много острых проблем для бизнеса, наша миссия теперь состоит в том, что мы эти проблемы не упускали из виду, доводили их до тех структур, которые уполномочены принимать решения, и активно помогали всем нашим предприятиям", - подчеркнул он.-0-