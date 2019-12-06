Беларусь внесла в стратегию развития СНГ до 2030 года предложения в сфере высоких технологий

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года одобрен сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя документ, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко отметил, что проект стратегии был подготовлен во исполнение декларации, подписанной главами государств Содружества. По его словам, белорусская сторона внесла в этот документ ряд новых подходов, которые касаются цифровой повестки, инновационного сотрудничества, биотехнологий, фармацевтики и некоторых других передовых направлений. Вице-премьер подчеркнул, что предложения белорусской стороны направлены на то, чтобы углубить кооперационные связи между государствами СНГ.

Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года призвана на основе анализа динамики мировых экономических процессов, а также потенциала развития стран СНГ определить цели и задачи экономического развития Содружества на ближайшее десятилетие, а также основные направления экономического взаимодействия. Реализация стратегии позволит повысить конкурентоспособность экономик стран СНГ, благосостояние их граждан, укрепить позиции в мировых экономических связях.

На заседании также были рассмотрены проект прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2030 года, выполнение решения Совета глав правительств СНГ по согласованной тарифной политике на железнодорожном транспорте. Обсуждены проект новой редакции положения о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества, реализация перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов.

В Экономический совет СНГ входят заместители глав правительств стран Содружества. Его заседания проводятся один раз в квартал.-0-