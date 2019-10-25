Беларусь во время председательства в ЕАЭС сделает максимум для дальнейшего развития союза - Румас

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время председательства в Евразийском экономическом союзе сделает максимум для дальнейшего развития ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая тот факт, что в текущем году это последнее заседание Евразийского межправсовета, хотел бы поблагодарить Армению за профессиональный и ответственный подход к делу председательства в органах ЕАЭС и заверить, что в следующем году, принимая эту эстафету, Беларусь с полной мерой ответственности отнесется к выполнению переходящих к ней функций и сделает максимум возможного для дальнейшего поступательного развития Евразийского экономического союза", - сказал Сергей Румас.

По словам премьер-министра, в текущем году на уровне глав правительств ЕАЭС велся обстоятельный диалог, где откровенно и максимально конкретно обсуждались самые сложные вопросы.

Глава белорусского правительства обратил внимание, что особое место в развитии евразийской интеграции занимает международное сотрудничество. В этой связи он отметил состоявшееся сегодня подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. По его мнению, этот документ является хорошим примером выстраивания взаимодействия.-0-