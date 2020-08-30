Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промпроизводства - Назаров

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промышленного производства. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Юрий Назаров отметил отрицательное влияние пандемии на промышленность. Объем промпроизводства в Беларуси в январе-июле 2020 года составил в сопоставимых ценах 97,5% к уровню семи месяцев 2019-го. "Мы недобираем до уровня аналогичного периода прошлого года. Но потихоньку идет восстановление. В июле мы прибавили по сравнению с июнем. Есть тенденция роста. Мы видим это по увеличению объемов производства, снижению складских запасов и, самое главное, по оживлению рынков. Планируем, что к концу года мы наверстаем, восстановим объемы", - сказал вице-премьер.

В качестве примера он привел БЕЛАЗ. Предприятие еще до пандемии заключило большой контракт с индийской компанией. "Была проблема, когда в связи с ограничениями на въезд нас туда просто не пускали собирать технику и запускать ее. Но недавно был подписан еще один дополнительный контракт на поставку в Индию более чем 90 машин большой грузоподъемности. Это говорит об оживлении рынков", - отметил Юрий Назаров. Сейчас БЕЛАЗ также завершает выполнение предыдущего крупного контракта с Индией.

Он рассказал и о том, как изменилась ситуация на БМЗ. "Предприятие начинало второй квартал с неполной загрузкой, потому что не было заказов. Упали цены, соответственно, мы отстали от показателей аналогичного периода прошлого года. А уже на сентябрь мы имеем 100-процентную загрузку мощностей почти по всем направлениям, кроме одного, связанного с нефтяным рынком, который пока не восстановился. И самое важное - сегодня цены уже стабилизировались, есть определенный рост", - подчеркнул вице-премьер.-0-