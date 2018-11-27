Беларусь выступает за равные условия при определении тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за применение единых подходов при определении тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и внутренних потребителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях заседания Евразийского межправсовета.

"При подготовке проекта программы формирования общего рынка газа в ЕАЭС остался только один неурегулированный вопрос - как будут формироваться тарифы на транспортировку природного газа по территории стран союза. Позиция белорусской стороны была обозначена - тарифы на транспортировку газа по территории союза для стран-участниц должны быть не выше, чем тарифы для субъектов внутренних рынков", - отметил Виктор Каранкевич.

Министр напомнил, что такое же условие предусмотрено и при формировании общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, такой же подход и в сфере железнодорожных перевозок.

По словам Виктор Каранкевича, вопрос о тарифах на транзит газа уже прорабатывался на уровне экспертов и министров энергетики на площадке ЕЭК, сегодня его будут обсуждать главы правительств ЕАЭС на заседании в Минске.

Как сообщалось, общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе должен заработать с 1 января 2025 года. Разработка договора об общем рынке предусмотрена в 2021 году, его подписание - в 2022-м.-0-