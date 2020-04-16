Беларусь заинтересована в кредите ЕБРР до $1 млрд для поддержки пострадавших из-за COVID-19 секторов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в кредите Европейского банка реконструкции и развития в размере до $1 млрд для кредитования наиболее пострадавших из-за COVID-19 секторов. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - Беларусбанку, Белагропромбанку, Белинвестбанку, Банку развития в объеме до $1 млрд, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил Дмитрий Крутой, все ранее подписанные соглашения с ЕБРР продолжают реализовываться. В проектах, где есть объективные трудности в реализации, например, нет возможности провести тендеры или привлечь из-за пандемии международных консультантов (а это является условием всех кредитных соглашений с ЕБРР) - банк не будет применять штрафные санкции.

"Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами (Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк) - тут предполагается сохранение лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Беларуси, расширение мандата на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении ("Белавиа", БЖД, "Гомельстекло", предприятия деревообработки)", - сказал Дмитрий Крутой.

Стороны договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений и активно применять формат видеоконференции, добавили в пресс-службе.

Белорусская сторона поддержала временное продление полномочий президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, обусловленное сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.-0-