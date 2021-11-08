Беларусь заинтересована в поставках на рынок Ирана молочной и мясной продукции

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в поставках на иранский рынок молочной и мясной продукции (говядины, сливочного масла, мяса курицы, куриных и перепелиных яиц), а также комбикормов и премиксов для животных. Об этом шла речь во время заседания белорусско-иранской совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

"Иран, в свою очередь, заинтересован в поставках овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, рыбы и морепродуктов и другой сельскохозяйственной продукции в Беларусь", - отметили в пресс-службе.

С белорусской стороны на заседании рабочей группы председательствовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, с иранской - заместитель министра сельского хозяйства Аббас Аскарзаде. В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности - наращивание ассортимента и объема взаимных поставок продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.

По итогам 9 месяцев 2021 года товарооборот продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Ираном составил $8 млн (темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 114,5%).-0-

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