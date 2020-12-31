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31 декабря 2020, 22:34

Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Trading заключили долгосрочный контракт на поставку сырья на белорусские НПЗ, сообщает ТАСС со ссылкой на бакинское агентство Report.

Контракт заключен на один год с возможностью дальнейшего продления. SOCAR Trading будет поставлять белорусской стороне и азербайджанскую, и, потенциально, другую нефть.

Объемы поставок по новому контракту не называются.

В 2020 году SOCAR Trading поставила БНК порядка 1 млн тонн нефти. SOCAR поставляла нефть через порт Одессы и далее по нефтепроводу "Одесса - Броды" на Мозырский НПЗ.-0-

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