Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Trading заключили долгосрочный контракт на поставку сырья на белорусские НПЗ, сообщает ТАСС со ссылкой на бакинское агентство Report.

Контракт заключен на один год с возможностью дальнейшего продления. SOCAR Trading будет поставлять белорусской стороне и азербайджанскую, и, потенциально, другую нефть.

Объемы поставок по новому контракту не называются.

В 2020 году SOCAR Trading поставила БНК порядка 1 млн тонн нефти. SOCAR поставляла нефть через порт Одессы и далее по нефтепроводу "Одесса - Броды" на Мозырский НПЗ.-0-