Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продбезопасности

27 сентября /Корр. БЕЛТА/. В мировом рейтинге продовольственной безопасности 2020 года Беларусь находится на 23-м месте среди 113 государств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

Как отметили в ведомстве, Россия в этом рейтинге на 24-м месте, Казахстан - 32-м, Азербайджан - 56-м, Узбекистан - 83-м, Таджикистан - 85-м, Польша - 25-м, Испания - 26-м, Венгрия - 36-м, Болгария - 44-м, Украина - на 54-м месте. В 2019 году Беларусь занимала 36-ю позицию.

"Потребность населения Беларуси в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере за счет продукции собственного производства. Производство мяса в стране на душу населения превышает на 38,4% его потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза. Производство молока на душу населения составляет 828 кг/чел. при потреблении 244 кг/чел., а производство мяса - 137 кг/чел. при потреблении 99 кг/чел. Уровень самообеспечения по мясу - 134,9%, по молоку - 244%", - говорится в сообщении.-0-