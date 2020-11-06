Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты на жилье по указу №240

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно указу от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Учитывая актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия, с 6 ноября возобновлен прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно указу №240 не только по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году, но и по переходящим (задельным) жилым домам, вводным в 2021 году, согласно пообъектным сведениям, предоставленным Министерством архитектуры и строительства", - говорится в сообщении банка.

В Беларусбанке напомнили, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием сохраняются неизменными - ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 3%.-0-