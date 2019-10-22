Беларусбанк с 2015 года выделил на строительство частных домов около Br530 млн

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 2015 года выделил на кредитование индивидуального жилищного строительства более Br530 млн, сообщил журналистам директор департамента кредитования населения головного офиса банка Виктор Агеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Финансирование осуществляется как по указам №13 и №240, так и на коммерческой основе. В частности, по указу №13 заключили кредитные договоры около 1,2 тыс. граждан на сумму около Br185 млн. Что касается указа №240, по которому банк работает чуть больше двух лет, то заключено свыше 5,8 тыс. договоров, выделено Br220 млн.

Коммерческие кредиты с 2015 года выданы около 1,7 тыс. получателей, их сумма составляет Br130 млн.

"Беларусбанк принимает активное участие в поддержке граждан, желающих обзавестись своим жильем. По всем направлениям кредитования индивидуального жилищного строительства профинансировано около Br530 млн. Готовы и дальше выделять средства на эти цели", - отметил Виктор Агеев.

Он добавил, что рассматривается возможность выпуска на рынок нового продукта - кредитной программы поддержки частного индустриального домостроения.-0-