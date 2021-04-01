Беларусбанк снизил ставки по потребительским кредитам и покупке машин Geely

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" снизил процентные ставки по некоторым видам кредитов, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций Беларусбанка.

В феврале этого года Беларусбанк предложил своим клиентам новый продукт - кредит "Ипотека Экспресс" на покупку жилых помещений только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет с учетом норм указа №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании". Банк сообщает, что ставка по данному кредиту составляет 20% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 12,25 п.п.).

"Кредит предоставляется на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья сроком до 20 лет. Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования", - пояснили в банке.

Кроме того, теперь можно включить в совокупный доход кредитополучателя и доходы его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства).

Для тех, кто планирует покупку автомобиля Geely, Беларусбанк предлагает новые условия по кредиту "Альтернатива". С 1 апреля размер процентной ставки в первые 1,5-3 года кредитования снижен до 9,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 1,75 п.п.). Кредит предоставляется на срок до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

Также банк снижает до 20% годовых процентные ставки по новым потребительским кредитам сроком до 5 лет, а при подаче заявки через каналы дистанционного банковского обслуживания, преимуществом которых является возможность заключить договор и получить кредит без посещения банка, - до 19% годовых.

Более подробную информацию по кредитам можно получить на сайте www.belarusbank.by или в контакт-центре по телефону 147.-0-