Беларусбанк выступил генеральным партнером международной экономической конференции KEF-2018

Беларусбанк - генеральный партнер конференции "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" (KEF), которая проходит в эти дни в Минске. Данное мероприятие проводится ежегодно и является ведущим экономическим форумом подобного уровня в Беларуси.

"Это событие, ставшее уже традиционным для нашей страны, вышло за рамки обмена экспертными мнениями, - отметил в своем приветственном слове заместитель Председателя Правления "Беларусбанка" Александр Поливко. - Сейчас форум - это уникальная площадка для диалога между правительством, международными организациями и экспертами по широкому спектру вопросов развития республики. В первый день Александр Генрихович Турчин предложил сделать форум перманентной площадкой для диалога власти и бизнеса. Для Беларусбанка как крупнейшего финансового учреждения республики содействие такому диалогу крайне важно: от успешного развития Беларуси напрямую зависит и наш успех".

По его словам, учитывая масштаб Беларусбанка и его вовлеченность в самые различные сферы, можно считать цели форума созвучными миссии банка - содействовать успеху каждого клиента.

Главные темы диалога - реформы, конкурентоспособность и экономическая политика в глобальном контексте. В этом контексте следует отметить значимые достижения в обеспечении экономической стабильности:

ускорились темпы роста ВВП Беларуси;

восстановился устойчивый рост доходов населения;

инфляция стабилизировалась на уровне, приемлемом для долгосрочного экономического роста;

заметно снизились девальвационные ожидания.

"При этом мы видим существенный прогресс улучшения условий для развития предпринимательства, что подтверждается высокими показателями Беларуси в рейтинге ведения бизнеса. Однако достигнутые успехи не снижают актуальности тем, которые рассмотрят сегодня", - подчеркнул заместитель Председателя Правления банка.

Меняющийся мир каждый день предлагает новые вызовы, и от способности отвечать на них зависит наше благополучие. На примере Беларусбанка можно убедиться, что готовность к постоянным изменениям и способность меняться самим - залог обеспечения конкурентоспособности.

"В прошлом году мы приняли новую стратегию банка, которую одобрил глава государства. В качестве основных задач было определено повышение эффективности и обеспечение стабильности функционирования, при этом сохранив доступность финансовых услуг для всех граждан и предприятий страны", - добавил Александр Поливко.

Обеспечение конкурентоспособности продуктов, оптимизация бизнес-процессов, создание условий для технологического лидерства, социальная политика, обеспечение положительного восприятия перемен - лишь малая часть того, что пришлось учитывать при разработке новой стратегии. По мнению спикера, все эти задачи актуальны не только для Беларусбанка, но и для всех организаций в Беларуси. Можно даже сказать, что эти вопросы актуальны и для функционирования государства.

Нельзя не отметить успехи Беларуси в IT сфере. Парк высоких технологий по количеству членов вырос практически в 2 раза, объем бизнеса увеличился на 40%. Однако важно, чтобы эти достижения были не локальными успехами отдельно взятого сектора экономики, а распространились на все сферы деятельности.

В банке убеждены, что цифровизация бизнеса должна стать основой преобразований в экономике, прежде всего, для государственного сектора, а IT-сектор должен способствовать этому. И здесь возникает новая задача - построить диалог между бизнесом реального сектора и IT.

"Способность договориться и найти точки соприкосновения внутри страны - необходимое условие для общения на международном уровне. Это одна из причин, по которой мы решили выступить генеральным партнером форума", - отметил Председатель Правления банка.

Александр Поливко пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что на этой площадке можно сделать компетентный анализ вызовов, которые стоят перед нашей страной.

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