Беларуси и Китаю важно продолжать углублять торгово-экономические связи - БелТПП

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси и Китая важно продолжать углублять торгово-экономические связи. Об этом шла речь во время онлайн-конференции "Сотрудничество с Китаем как двигатель развития бизнеса Беларуси", сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП, которое совместно с Центром внешней торговли Китая является организатором мероприятия.

Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения БелТПП Татьяна Дубова и представитель Центра внешней торговли Китая Хуан Чанцзе в своих приветственных словах подчеркнули важность углубления белорусско-китайских торгово-экономических связей. Хуан Чанцзе также провел презентацию крупнейшей торговой площадки Азии "Кантонская ярмарка". Он подробно изложил все этапы участия в выставке, рассказал о возможностях цифровой платформы, на которой пройдет мероприятие 15-24 октября.

Во время онлайн-конференции также выступил представитель Белорусской универсальной товарной биржи. Он рассказал об использовании компаниями из Беларуси и КНР биржевого механизма во взаимной торговле, отметил растущий интерес китайских компаний к приобретению через платформу БУТБ пищевой продукции, лесопродукции, подчеркнул введение упрощенного механизма по регистрации участников биржевой торговли.

Также участники мероприятия обсудили особенности ведения бизнеса в Китае, в частности, преимущества экспорта в КНР и основные методы продвижения продукции. Особое внимание уделено юридическим особенностям работы с китайскими партнерами, практическим аспектам торгово-экономического сотрудничества.

С белорусской стороны приняли участие 116 представителей предприятий и компаний, которые заинтересованы в продолжении имеющихся и налаживании новых торгово-экономических связей с китайскими партнерами.-0-