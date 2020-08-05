"Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" в июле обновило рекорды по добыче руды и выпуску удобрений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Если в июне рудниками "Беларуськалия" было добыто 5 004 057 т руды, что стало максимальным показателем за всю историю предприятия на тот момент, то в июле горняки превзошли себя, добыв 5 064 332 т руды для производства удобрений. Соответственно, работали на полную мощность обогатители предприятия: товарный выпуск продукции за этот период составил более 1 140 000 т (в июне - 1 123 831 т)", - сообщили на предприятии.

Высокие показатели работы ожидаются и в августе. "Уже в первые дни достигнуты максимальные суточные показатели: 1 августа по добыче калийной руды - 206 754 т, 3 августа по отгрузке удобрений - порядка 46 тыс. т", - проинформировали на предприятии.

Второй квартал 2020 года вошел в историю "Беларуськалия" как период максимальных показателей как по производству, так и по отгрузке калийных удобрений.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-