За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества Политика
15:22 "Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений Экономика
15:20 При крушении лодки в Бангладеш погибли 17 человек В мире
15:19 Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 августа прямые телефонные линии Общество
15:12 Цена нефти Brent выросла до $46 за баррель В мире
15:10 Макеты оружия XIV - конца XVII веков представят в Национальном историческом музее Культура
15:07 Житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ Происшествия
14:59 Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании Регионы
14:59 Уборку льна в Беларуси планируют завершить до 25 сентября Экономика
14:56 Кухарев: законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса Экономика
14:54 Украина вышла из еще одного соглашения СНГ В мире
14:52 Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами Политика
14:51 Белорусы ценят добропорядочные и взаимовыгодные отношения со странами-соседями - Маркович Общество
14:49 Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья Экономика
14:44 Депутат: на фоне серьезного геополитического противостояния Беларуси как никогда нужна консолидация Общество
14:42 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским Президент
14:39 "О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке Регионы
14:39 Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность Общество
14:33 Атака талибов в Афганистане: погибли 12 человек В мире
14:32 Авдонин: создание новых технологий - безальтернативный вариант развития для Беларуси Общество
14:27 Движение по мосту в Полоцке планируют открыть к 7 ноября Регионы
14:25 Петришенко: реконструкция Дворца спорта идет по плану, первые мероприятия намечены на сентябрь Спорт
14:22 Лесную зону отдыха планируют создать в Гомеле Регионы
14:07 ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси Общество
14:00 В Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора Общество
13:49 Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе Регионы
13:40 В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19 Общество
13:34 Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40% Экономика
13:27 Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте Президент
13:22 Аналитик БИСИ: информационное пространство Беларуси "пожелтело" Общество
Все новости
Все новости
Экономика
05 августа 2020, 15:22

"Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" в июле обновило рекорды по добыче руды и выпуску удобрений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Если в июне рудниками "Беларуськалия" было добыто 5 004 057 т руды, что стало максимальным показателем за всю историю предприятия на тот момент, то в июле горняки превзошли себя, добыв 5 064 332 т руды для производства удобрений. Соответственно, работали на полную мощность обогатители предприятия: товарный выпуск продукции за этот период составил более 1 140 000 т (в июне - 1 123 831 т)", - сообщили на предприятии.

Высокие показатели работы ожидаются и в августе. "Уже в первые дни достигнуты максимальные суточные показатели: 1 августа по добыче калийной руды - 206 754 т, 3 августа по отгрузке удобрений - порядка 46 тыс. т", - проинформировали на предприятии.

Второй квартал 2020 года вошел в историю "Беларуськалия" как период максимальных показателей как по производству, так и по отгрузке калийных удобрений.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларуськалий предприятие удобрение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Уборку льна в Беларуси планируют завершить до 25 сентября
Владимир Кухарев. Фото из архива Кухарев: законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса
Фото из архива Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья
Фото из архива Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40%
Фото из архива Евро и российский рубль на торгах 5 августа подорожали, доллар подешевел
Фото из архива ТПП Беларуси и Польши будут прилагать максимум усилий для развития деловых отношений
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским
"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность
Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами
Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне
Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья
Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 августа прямые телефонные линии
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Петришенко: реконструкция Дворца спорта идет по плану, первые мероприятия намечены на сентябрь
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро - посол
Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе
Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.