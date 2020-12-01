"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" в январе - ноябре произвело более 11,1 млн т удобрений. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный директор предприятия Иван Головатый, сообщает БЕЛТА.

"За 11 месяцев мы произвели более 11,1 млн т удобрения. При этом хотелось бы отметить, что это максимальный результат за 11 месяцев, который когда-либо производило предприятие", - сказал Иван Головатый.

По его словам, в январе - ноябре "Беларуськалий" поставлял продукцию в 110 государств. "Это те страны, которые попробовали наше удобрение, которые знают его качество, его стабильность. И им особые слова благодарности, потому что это действительно наши надежные партнеры", - подчеркнул гендиректор.

Как было отмечено в эфире, на работу предприятия не удалось повлиять ни попытками саботажа, ни призывами не покупать белорусские удобрения.-0-