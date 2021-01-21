"Беларуськалий" заявил о готовности продолжать работу с норвежской Yara

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" заявило о готовности продолжать работу с норвежской компанией Yara, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.
"По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО "Беларуськалий" готово принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов", - отмечается в сообщении предприятия.
"Беларуськалий" подчеркивает, что находится в постоянном контакте с норвежским партнером и продолжит в дальнейшем сотрудничество с компанией Yara в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня своих работников.
Руководство "Беларуськалия" напомнило о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия, уволенные ранее могут быть приняты обратно в случае подачи ими соответствующих заявлений.
Кроме того, планируется усовершенствовать Положение по работе общественных инспекторов для повышения эффективности общественного контроля за безопасностью производства.
Норвежская компания Yara - один из ключевых покупателей продукции "Беларуськалия".-0-