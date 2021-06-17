БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре карьерных самосвала БЕЛАЗ-75454 грузоподъемностью 45 т отгружены в Македонию для компании Sinpeks d.o.o. Bitola. Это первая поставка техники БЕЛАЗ в указанный регион за всю историю предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского холдинга.

Машина оснащена двигателем Scania DC16 (Stage 4f) мощностью 478 кВт. Это новое поколение самосвалов с моторами, соответствующими современным экологическим стандартам.

"На карьернике установлена автоматическая коробка передач, которая помогает выбрать наиболее оптимальный тягово-скоростной режим движения самосвала, и система автоматического управления трансмиссией, улучшающая эксплуатационные характеристики машины за счет поддержания оптимальных рабочих режимов. Безопасную работу и эффективную эксплуатацию БЕЛАЗ-75454 обеспечивают многодисковые маслоохлаждаемые тормоза", - рассказали в пресс-службе.

Карьерные самосвалы этой модели предназначены для транспортирования горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожно-магистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами емкостью 8-12,5 куб.м.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-