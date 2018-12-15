БелАЗ получил компенсацию за незаконное использование его торгового знака

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" о взыскании с российской компании "ТК Веллис" компенсации за незаконное использование товарного знака "БЕЛАЗ". Такая информация размещена на сайте белорусского предприятия, сообщает БЕЛТА.

Компенсация составляет 200 тыс. российских рублей.

Ранее компания "ТК Веллис" попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака "БЕЛАЗ", за что была оштрафована на 50 тыс. российских рублей. Этот факт был учтен при рассмотрении дела по иску о взыскании компенсации.

Право на товарный знак является исключительным. Это означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. За нарушение исключительного права предусмотрена не только гражданско-правовая, но и административная, уголовная ответственность.-0-