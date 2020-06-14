14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ поставил два 240-тонных самосвала на Качканарский ГОК (Свердловская область, Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Два новейших карьерных 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 пополнили парк горного транспорта ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината. В этих машинах оптимально сочетаются грузоподъемность, технические характеристики и комфорт", - подчеркнули в пресс-службе.

БЕЛАЗ-75313 обладает расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Передовые технические решения, воплощенные в нем, делают самосвал надежным, безопасным и максимально эффективным в работе. Как отметили на предприятии, 240-тонники для ЕВРАЗ КГОКа изготовлены по индивидуальным техническим требованиям потребителя и оснащены дополнительными девайсами. В машинах созданы повышенные условия комфортности труда водителей: действуют тепло- и виброизоляция, а также эффективные системы обогрева и вентиляции, которые обеспечивают оптимальную температуру при любых погодных условиях.

Как рассказали на заводе, первый 240-тонный БЕЛАЗ был введен в эксплуатацию на ЕВРАЗ КГОКе в августе минувшего года, он стал самосвалом-первопроходцем на горнодобывающих предприятиях Свердловской области в классе техники такой внушительной грузоподъемности. Уникальные для этого уральского региона белорусские машины поступили на комбинат в рамках реализации инвестиционной программы дальнейшего расширения производственных возможностей одного из крупнейших в России производителей железорудного сырья.

Качканарский ГОК очень серьезно подготовился к приемке пополнения из Беларуси. Специально для передвижения большегрузов БЕЛАЗ на КГОКе построили технологические дороги шириной более 20 м, бокс и автомойку, приобрели оборудование для их технического обслуживания. В результате до конца 2019 года на линию вышли еще два таких же мегасамосвала. Теперь с учетом двух новых белазовских тяжеловесов самые сложные производственные задачи по транспортировке руды в карьере Качканарского ГОКа решают уже пять 240-тонных карьерных самосвалов белорусского бренда.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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