БЕЛАЗ собрал юбилейный 90-тонный карьерный самосвал

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Белорусском автомобильном заводе собран юбилейный 90-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558 - шасси №500. Машины именно этой серии вошли в историю как первые в мире самосвалы грузоподъемностью 90 т с электромеханической трансмиссией переменного тока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.

"История изготовления самосвалов перспективной серии БЕЛАЗ-7558 началась в 2012 году. Тогда в экспериментальном цехе завода был собран первый опытный образец машины. Уже в следующем году стартовали и первые поставки потребителям: новый 90-тонник пополнил парк российской транспортной компании "Регион-42" в Кузбассе. БЕЛАЗ-7558 быстро зарекомендовал себя на практике как надежная техника, отлично работающая в сложных метеорологических условиях, в том числе и в условиях Крайнего Севера. Таким образом БЕЛАЗ стал первой на мировом рынке компанией, предложившей отечественному и зарубежному потребителю 90-тонный карьерный самосвал с электромеханической трансмиссией переменного тока", - рассказали в пресс-службе.

В результате применения привода переменного тока, а также других современных технических решений 90-тонные БЕЛАЗы отлично справляются с нагрузкой при работе на уклоне до 20%. Электромеханическая трансмиссия обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, большую производительность при перевозках и снижение стоимости содержания. Ресурс работы двигателя увеличен за счет отсутствия переходных процессов переключения передач и, как следствие, отсутствия ударных нагрузок на дизель, естественный износ машины сведен к минимуму. Техобслуживание упростилось, а эргономичное, удобное, безопасное и комфортное рабочее место оператора оснащено по последнему слову техники.

Сегодня линейка самосвалов серии 7558 представлена 10 различными модификациями. Ведутся активные работы по дальнейшему расширению перспективного модельного ряда карьерных самосвалов серии за счет внедрения новых технических решений и комплектации в соответствии с пожеланиями потребителя, ряда различных опций и специализированных систем, которые делают эксплуатацию машин простой и удобной. Серия 7558 также является платформой для машин нового поколения, таких как самосвалы-роботы и электросамосвалы.

"География поставок 90-тонных самосвалов охватывает практически весь мир: от Чили в Западном полушарии до Монголии и Вьетнама на Востоке, от Южно-Африканской Республики до расположенного за Северным полярным кругом российского города Норильск. При этом крупнейшими заказчиками самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 являются горнодобывающие предприятия России. Самосвалы серии 7558 являются востребованными у потребителей по оптимальной стоимости владения, совокупности технических характеристик и высоких экономико-технических показателей работы в карьере", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-