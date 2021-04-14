БЕЛАЗ в I квартале увеличил объемы производства, реализации и экспорта продукции

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" в первом квартале 2021 года увеличило объемы производства, реализации и экспорта продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

С начала текущего года отдельные предприятия холдинга планомерно наращивали объемы производимой продукции и активно ее отгружали. "Темп роста производства в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го по ОАО "Крановый завод" составил 129,4%, СООО "БЕЛТРИБО" - 126,7%, филиалу ОАО "БЕЛАЗ" - СПК "Первомайский" - 146,5%, ОАО "Завод ПАК" - 100,9%. Наибольшее увеличение (160,8%) с начала года демонстрирует головное предприятие холдинга - Белорусский автомобильный завод", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ОАО "БЕЛАЗ" достиг в первом квартале хороших показателей в реализации и экспорте продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: темп роста продаж приблизился к 153%, при этом за пределы страны он составил почти 168%.

Значительная доля техники торговых марок "БЕЛАЗ" и "МоАЗ" отгружена в Российскую Федерацию. Также были поставки карьерных самосвалов и спецтехники в Узбекистан, Казахстан, Украину, Польшу, Боснию и Герцеговину и другие страны.

У горняков в этот период самыми востребованными стали 220-240-тонные самосвалы - 28% от общего объема отгрузки. В лидирующей тройке также 110-130-тонники (27%) и 55-60-тонники (11%).

В целом "БЕЛАЗ-Холдинг" завершил первый квартал со следующими темпами роста по основным показателям: производство продукции (в действующих ценах) - 124,3%, реализация - 145,5%, экспорт - 171,8%.

Также положительная динамика по основным экономическим показателям отмечается и по итогам марта нынешнего года. "169,2% составил темп роста производства (в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го), а по индексу фактического объема - 149,6%. На внешние рынки Белорусский автомобильный завод поставил 93,4% от общего объема произведенной техники и запасных частей (темп роста экспорта - 142%). При этом доля самого емкого из традиционных рынков компании - российского - в общей мартовской отгрузке составила 89,1% (темп роста - 308,1%)", - отметили в пресс-службе.

За первый месяц весны продукция БЕЛАЗа отправлена в 10 стран мира, четыре из которых - в дальнем зарубежье (Индия, Китай, ЮАР и Польша). В марте заводом отгружены 62 единицы техники: 57 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 220 т, две единицы спецтехники - поливооросительная машина и шлаковоз, а также два шахтных самосвала и погрузочно-доставочная машина марки "МоАЗ".

"Являясь одним из ведущих экспортеров Беларуси, БЕЛАЗ сегодня предлагает добывающим компаниям широчайший модельный ряд карьерных самосвалов среди всех мировых производителей. Большегрузная техника нового поколения позволяет нашим партнерам эффективнее выстраивать бизнес-процессы, заботясь при этом о безопасности, экономичности и экологичности работ в местах эксплуатации", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-