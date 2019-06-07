БелАЗ заключил крупные контракты на выставке технологий горных разработок в Новокузнецке

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" на проходящей в российском Новокузнецке XXVI Международной специализированной выставке технологий горных разработок заключило несколько соглашений на поставку техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В частности, новая модель девяностотонника, представленная на открытой экспозиции "Уголь России и Майнинг", будет поставлена ООО "УК "Регион 42". Также восемь карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 т и три грузоподъемностью 130 т отправятся до конца августа в угольную компанию "Южный Кузбасс". Самосвалы предназначены для перевозки вскрышных пород и добытого угля.

Также подписано соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве с ООО "Разрез "Корчакольский". Предприятие получит 12 единиц техники грузоподъемностью 130 т в 2020-2021 годах. Более 30 самосвалов грузоподъемностью 90 т в 2019 году пополнят автопарк угледобывающего предприятия "Участок коксовый".

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-