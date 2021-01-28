"БЕЛДЖИ" презентовал новую модель автомобиля Geely GS

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" презентовало новую модель автомобиля - кросс-хэтчбек Geely GS, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот автомобиль создан для города, но может успешно применяться и за городом. Это универсальная урбанизированная модель, которая применима в разнообразных условиях. По габаритам автомобиль относится к классу С: длина - 4,44 м, ширина - 1,833 м. Это пятиместное просторное авто. Емкость багажника - более 1 тыс. л. Что касается безопасности, по результатам сертификации C-NCAP автомобиль получил пять звезд", - рассказал заместитель директора по маркетингу и продажам СЗАО "БЕЛДЖИ" Николай Лисовский.

Главный инженер СЗАО "БЕЛДЖИ" Николай Лисовский и директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский

В новой модели предусмотрен бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя. Атмосферный бензиновый двигатель имеет объем 1,8 л (стандарт Евро-5). В новой модели встроена роботизированная шестиступенчатая коробка передач. Мощность автомобиля - 133 л.с. "В Беларуси мы будем продавать четыре цвета: кристальный белый, белое золото, кеанитово-синий и марсианский красный. Будет представлено две комплектации: "Комфорт" стоимостью Br43 900 и "Люкс" - Br46 900", - добавил заместитель директора.

"Эти машины поступили во все дилерские центры. Надеемся, что эта модель понравится нашим покупателям. Сейчас у нас крупноузловая сборка, но в случае достаточного спроса мы, возможно, поставим эту модель в план освоения производства по полному технологическому циклу", - резюмировал директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике Euro NCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удары и др.).-0-

Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский

Главный инженер СЗАО "БЕЛДЖИ" Николай Лисовский

Фото Рамиля Насибулина