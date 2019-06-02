"Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров разрешил Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключить с Банком развития Беларуси договоры добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата экспортного кредита. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 мая №344 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет об экспортном кредите, предоставленном Банком развития ООО "Торговый Дом БМЗ" (Россия) в соответствии с кредитным договором от 18 апреля 2019 года. Кредиты предоставлялись для предварительной оплаты и расчетов за продукцию (металлопрокат), реализованную ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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