Белгидромет: влагообеспеченность сельхозкультур в первой декаде августа улучшилась

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в первой декаде августа улучшилась, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в первой декаде августа улучшилась, но не повсеместно - в юго-восточной части Беларуси по-прежнему сохранялся дефицит осадков", - отметили в Белгидромете.По результатам инструментального определения влажности на большей части территории страны под картофелем, корнеплодами, кукурузой и травами запасы продуктивной влаги в почве хорошие, в отдельных западных и северо-западных районах страны после интенсивных дождей - повышенные.В то же время в юго-восточной части республики влагообеспеченность сельскохозяйственных культур остается недостаточной. По данным метеостанций Жлобина и Гомеля, почва в этих регионах почти полностью иссушена, на наблюдаемых полях из-за почвенной засухи состояние кукурузы плохое, отмечается засыхание растений, сообщили синоптики."В ближайшее время в юго-восточной части страны недостаток влаги в почве сохранится. Агрометеорологические условия для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур здесь останутся сложными", - подчеркнули в центре.-0-