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17 ноября 2021, 18:35

"Белгоспищепром" определил лучшие предприятия года

Фото пресс-службы концерна Белгоспищепром
Фото пресс-службы концерна Белгоспищепром

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие и чествование выдающихся работников организаций концерна "Белгоспищепром", приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси, состоялось сегодня в г.п. Городея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественную церемонию открыл председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен. "Благодаря трудолюбию, знаниям и опыту каждого работника наших предприятий белорусские продукты питания сегодня занимают достойные позиции как на внутреннем, так и на мировом рынках. Внедряя новые технологии, мы стараемся сохранить лучшие традиции и создать для потребителей уникальный продукт под брендом Made in Belarus. За любой продукцией стоят профессионализм, высокая ответственность каждого сотрудника, которые по праву заслуживают слова признательности за свой непростой труд. Уверен, у наших предприятий есть хорошие перспективы для динамичного продвижения и выполнения всех поставленных задач", - сказал руководитель концерна.

Член Совета Республики, директор кондитерской фабрики "Коммунарка" Сергей Анюховский поделился достижениями предприятия. "Фабрика выполнит все прогнозные показатели в этом году. Уже увеличено производство продукции, введена новая современная линия шоколада, в каждом из регионов есть прирост по продажам, практически на 15% увеличилась заработная плата у работников. Также расширилась география экспорта. Мы поставляем свою продукцию более чем в 20 стран мира, в том числе Россию, Украину, США, Израиль, Грузию. Основной объем поставок идет в Российскую Федерацию, но также мы работаем и над дальними регионами. В 2021 году мы отгрузили продукцию по таким новым направлениям, как ОАЭ, ЮАР. Значительный рост поставок наблюдается в Китай", - рассказал он.

Директор Минского маргаринового завода Андрей Гончаров отметил, что на предприятии пристальное внимание уделяется инвестиционному и инновационному направлениям. "Один из важнейших моментов - это модернизация. Она позволяет нам удовлетворять запросы рынка. Линейка нашей продукции состоит из ключевых позиций - майонезная и маргариновая, также пищевые жиры, кетчупы и соусы. Кроме того, сегодня большой акцент мы делаем на производстве рапсового масла, так как этот продукт вполне конкурентен не только по ценам, но и по своим параметрам, качественным характеристикам. За последнее время наблюдается увеличение его продаж в 5-6 раз, - сказал он. - Мы стремимся расширить географию поставок нашей продукции, в том числе рапсового масла. У нас успехи не только на постсоветском пространстве. Продаем продукцию на азиатский рынок - Китай, Сингапур, в Ближневосточный регион, Северную Америку, Израиль".

На мероприятии вручались награды правительства Беларуси, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, профсоюза работников АПК лучшим работникам пищевой промышленности. Кроме того, прошла дегустация продукции предприятий концерна, выступили творческие коллективы.

Лучшими трудовыми коллективами концерна в 2021 году признаны коллективы "Коммунарки", "Мозырьсоли", Минского маргаринового завода. Оценивались эффективность работы и вклад в развитие отрасли.-0-

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