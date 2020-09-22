22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белгоспищепром" планирует открыть в Китае компанию для поставок продукции белорусской пищевой промышленности, сообщил сегодня журналистам председатель концерна Анатолий Бубен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаем открыть свое представительство на китайской стороне, чтобы отправлять продукцию пищепрома на этот рынок. Это будет хороший прорыв для экспорта", - сказал Анатолий Бубен.

По его оценке, такое юрлицо в Китае может быть создано в течение нескольких ближайших месяцев. "На первом этапе - свои офисы, потом - склады, затем - торговля через интернет-магазины", - пояснил он.

Предприятия "Белгоспищепрома" отправляют в Китай свекловичный жом, рапсовое масло, алкоголь, кондитерские изделия. Так, кондитерская продукция идет в основном на север КНР, китайские потребители предпочитают изделия с меньшим содержанием сахара или без него, например шоколад "Президент". "Наши кондитеры уже работают в этом направлении, дорабатывать этикетку и вкус своей продукции именно под китайского потребителя", - добавил Анатолий Бубен.-0-