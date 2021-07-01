Белкоопсоюз планирует закупить в этом сезоне около 70 тыс. т плодов и ягод

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз в нынешнем сезоне планирует закупить около 70 тыс. т плодов и ягод. Об этом сказал сегодня первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский на пресс-конференции "О современных реалиях и перспективах развития потребительской кооперации в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы значительно оптимизированы процессы заготовки растениеводческой продукции. Введено в практику создание заготовительных штабов в ресурсных районах, таких как Столинский, Пинский, Лунинецкий, Драгичинский и Ивановский. "К заготовкам традиционно привлечено 715 заготовительных пунктов, свыше 3,5 тыс. магазинов, расположенных в сельской местности, также работает более 850 заготовителей. Дополнительно в сезон массовой заготовки, с мая по октябрь, мы принимаем на работу внештатных заготовителей. В нынешнем сезоне планируем закупить около 38 тыс. т овощей, 27 тыс. т картофеля, 70 тыс. т плодов и ягод и почти 3,5 тыс. т дикорастущей продукции", - сказал Александр Скрундевский.

Кооператоры представляют населению возможность самостоятельно реализовать сельскохозяйственную продукцию на подведомственных рынках, которые расположены в районных центрах и областных городах. "В настоящее время в потребительской кооперации имеется 133 подведомственных рынка, организована работа 33 тыс. торговых мест, из них почти 6,5 тыс. предназначены для торговли сельхозпродукцией. Для производителей плодоовощной продукции на рынках выделены специальные площадки, где расположено свыше 1 тыс. мест для торговли непосредственно с автомобилей", - пояснил он.

По словам первого заместителя председателя правления, собственные мощности для переработки закупаемой продукции - еще одна сильная сторона потребкооперации. "Кооперативная промышленность обеспечивает прилавки собственных магазинов и внесистемных потребителей качественной натуральной и востребованной продукцией наших предприятий. Натуральность как бренд - это то, над чем мы очень серьезно работаем и чему уделяем особое внимание", - подчеркнул он.

В отрасли сегодня функционирует около 300 предприятий, выпускающих более 3 тыс. наименований продукции. За 2020 год в целом по Белкоопсоюзу произведено 57 тыс. т хлеба, почти 2,5 тыс. т кондитерских изделий, 32 тыс. т мяса, 14 тыс. т полуфабрикатов, 1,5 тыс. т мясных изделий по домашним рецептам, 3 млн условных банок консервов, 1,5 тыс. дал алкогольной продукции, 800 тыс. дал безалкогольных напитков, 360 тыс. дал минеральной воды, 500 т пищевой рыбной продукции. "На долю Белкоопсоюза по производству хлеба и хлебобулочных изделий приходится свыше 20% всех объемов по республике. Мы сохранили и активно развиваем лучшие традиции производства методами квашения, соления и мочения. Активно внедряем современные технологии шоковой заморозки, которая позволяет максимально сохранить первоначальное качество сырья", - рассказал специалист.

Не остается Белкоопсоюз в стороне и от внешнеэкономической деятельности. Экспорт для кооператоров - один из ключевых приоритетов. "За 2020 год объем экспорта составил почти $50 млн. География поставок насчитывает более 20 зарубежных стран и 33 региона Российской Федерации. Кроме того, активно работаем с рынком Китая. За прошлый год объем отгрузок в КНР составил почти $3 млн, и есть все перспективы, что эта тенденция будет расти", - констатировал Александр Скрундевский.

Еще одно направление, которым занимается потребкооперация, - звероводческая отрасль. "В последние годы звероводство развивается в очень непростых условиях мирового отраслевого кризиса и перепроизводства, а также трехкратного падения цен на пушнину. На долю Белкоопсоюза приходится около 95% объемов производства всей пушнины в стране. По объемам производства в мировом масштабе наша пушнина достигает половины всего объема производства пушнины в России, - отметил он. - В некоторых европейских странах пошли на полное закрытие отраслей пушного звероводства. В частности, в Голландии ликвидировали 2,5 млн голов норки, в Дании - более 11 млн. Рассматривается предложение о запрете звероводства и в ряде других стран (Польша, Ирландия, Литва, Финляндия). В результате за прошлый год мировое производство пушнины сократилось на 35%. Нам же удалось сохранить эту отрасль. По итогам прошлого сезона мы получили почти 700 тыс. голов молодняка норки, и сегодня видим, что сделали это абсолютно правильно, поскольку динамика в конце прошлого года и начале нынешнего демонстрирует стабильный спрос на этот вид продукции на внешних рынках, а также рост цен на нее", - подытожил специалист.-0-