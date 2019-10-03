"Беллегпром" и "Укрлегпром" подписали меморандум о сотрудничестве

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и ассоциацией "Укрлегпром" подписан на II Форуме регионов Беларуси и Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"Концерн "Беллегпром" расширяет сотрудничество с украинскими партнерами. На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписаны два значимых документа: меморандум о сотрудничестве между "Беллегпромом" и ассоциацией "Укрлегпром", а также контракт ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" с компанией "Текстиль-Рiвне" (город Ровно, Украина) на $2 млн", - сказали в пресс-службе.
Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение является крупнейшим производителем текстильной продукции в Европе и странах СНГ. Предприятие осуществляет переработку хлопка, изготовление пряжи и выпуск готовых швейных изделий.
II Форум регионов Беларуси и Украины проходит 3-4 октября в украинском Житомире.-0-