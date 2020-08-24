24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" отмечает положительную динамику производства в кожевенно-обувной отрасли. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В формате видеоконференции руководство "Беллегпрома" и кожевенно-обувных предприятий обсудили итоги первого полугодия, а также задачи на предстоящие шесть месяцев.

Глава концерна Татьяна Лугина констатировала, что отрасль больше других ощутила на себе последствия пандемии, когда в результате закрытия торговых объектов и падения покупательского спроса оборот упал более чем на 20%. Соответственно, почти на треть сократился экспорт. Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам шести месяцев сложился на уровне 78,3%, рентабельность продаж - 5,5%. "Однако с июля рынок начал оживать. И по августу уже просматриваются положительные сдвиги. Все предприятия работают в штатном режиме. Ожидаем, что ИПП по августу будет на уровне 88% и положительная динамика сохранится", - сказала она.

Вместе с тем председатель "Беллегпрома" подчеркнула, что перед предприятиями отрасли стоит ряд серьезных задач. Во-первых, быстрая и глубокая работа по снижению цен на сырье и уменьшению внутренних издержек, что позволит установить конкурентные и доступные цены на готовые изделия - обувь и галантерею. Во-вторых, активная разработка модельной обуви и новых видов продукции в тесном сотрудничестве с отечественными кожевенными предприятиями. В-третьих, поиск новых рынков, в том числе на территории Евросоюза, Китая и других стран дальней дуги.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-