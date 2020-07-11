"Беллегпром" планирует к концу года увеличить долю экспорта в страны ЕС до 20%

На показе льняной одежды предприятия концерна

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" планирует к концу года увеличить долю экспорта в страны Евросоюза до 20%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель концерна Татьяна Лугина. "На российском рынке мы уже давно, традиционно имеем там сильные позиции. Также нам интересен и рынок Евросоюза. Доля стран ЕС в структуре экспорта составляет около 17%. В связи с эпидемиологической ситуацией и закрытием границ по итогам первого полугодия мы ожидаем снижение до 14%. Однако к концу года планируем увеличить долю экспорта в европейские страны до 20%", - сказала Татьяна Лугина. По ее словам, работа по освоению новых рынков не останавливалась. "Мы стараемся проводить переговоры в онлайн-режиме. Хотя, конечно, личный контакт, беседа гораздо эффективнее, чем скайп-общение", - отметила она. Также глава концерна отметила заинтересованность в рынке Китая. В этом направление прорабатываются вопросы возможных поставок сырья (высококлассные льняные ткани, котонизированный лен), а также товаров премиум-класса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!