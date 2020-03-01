"Беллегпром" рассчитывает открыть 7 мультибрендовых магазинов в Беларуси до конца 2020 года

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" планирует до конца 2020 года открыть в Беларуси 7 мультибрендовых магазинов. Об этом заявила председатель концерна Татьяна Лугина сегодня в эфире программы "Неделя" на СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на базе концерна мы делаем шоурум, в помещении идет косметический ремонт. Плюс реализуем проект по мультибрендовому магазину. Да, мы, может, идем не такими большими шагами - все упирается в средства. Но мы двигаемся. Например, перед нами стоит задача открыть 7 магазинов до конца года по стране", - сказала Татьяна Лугина.

Что касается минувшего года, то заработная плата в среднем по отрасли составила Br670. Экспорт составил порядка 94% к уровню 2018 года. По ее словам, "просела" Россия - концерн потерял порядка 20% своей доли. "При этом в 2019 году есть положительная динамика: плюс 0,6% и 0,5% соответственно на рынке Евросоюза и стран дальней дуги", - подчеркнула Татьяна Лугина.

Также глава концерна прокомментировала вопрос регулирования работы магазинов по продаже секонд-хенда. Она снова подчеркнула: конкуренция должна быть честной. "С этим направлением деятельности не так просто разобраться. Только в 2019 году в страну завезли товара по категории секонд-хенд на $78 млн. Это, конечно, большая цифра. Мы предлагали и будем предлагать некое регулирование данного вида торговли. Возможно, если не закрыть их, то, по крайней мере, вынести с областных центров, крупных городов, оживленных улиц. Мы - за честную конкуренцию. Наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды. Поэтому хочется, чтобы на рынке все аналогично работали", - отметила она.-0-