"Беллегпром" рассказал, как будет увеличивать продажи белорусской одежды

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители товаров легкой промышленности сталкиваются с недобросовестной конкуренцией на внутреннем рынке, однако концерн "Беллегпром" принимает меры для увеличения продаж отечественной продукции, сообщили БЕЛТА в концерне.

По информации концерна, на внутреннем рынке есть некоторое снижение доли продаж товаров легпрома белорусского производства. При этом в I полугодии 2019 года импорт товаров легпрома вырос на 7,6%.

Объемы поставок на внутренний рынок предприятий трикотажной и швейной отрасли в составе "Беллегпрома" в I полугодии снизились в среднем на 10%. Наиболее существенно снижение объемов коснулось групп трикотажного белья, корсетных изделий, верхней одежды, выпускаемой значительным числом предприятий концерна. За последние 5 лет наблюдается снижение доли продаж отечественных товаров легпрома по укрупненным позициям, где ведется статистическое наблюдение. В частности, по итогам 2018 года снижение к 2014-му было в таких группах, как нижнее белье - на 7,6 процентного пункта; чулочно-носочные изделия - на 0,6 процентного пункта; обувь - на 12,1 процентного пункта.

"Вместе с тем снижение доли продаж отечественных товаров не означает автоматического снижения продаж в целом. Так, динамика годовых статистических данных о розничном товарообороте ежегодно демонстрирует темпы роста объемов продаж товаров легкой промышленности, превышающие среднегодовой уровень инфляции", - обратили внимание в "Беллегпроме".

Среди факторов, повлиявших на снижение доли продаж отечественных товаров легкой промышленности, в концерне называют снижение роли традиционной торговли с одновременным развитием универсальных торговых сетей, в которых в подавляющем числе представлены товары иностранного производства, а также приход в республику ряда иностранных брендовых торговых сетей, рост импорта дешевых товаров легкой промышленности из стран Средней Азии, КНР, Турции и др.

Влияние оказывает и то, что население с низким уровнем дохода переориентировалось на приобретение дешевой одежды и обуви в секонд-хендах, магазинах выходцев из Азии, на рынках. Кроме того, одежду и обувь стали чаще покупать через интернет: как непосредственно из-за рубежа, так у белорусских площадок известных интернет-магазинов. "Фактически имеет место ослабление позиций в конкурентной борьбе по следующим направлениям: ассортимент, уровень цен, представленность в торговой сети республики, уровень рекламного продвижения на рынке", - констатировали в "Беллегпроме".

В концерне считают, что рынок республики наводнен дешевыми товарами легкой промышленности, и как следствие, несоответствующими установленным требованиям по качеству и безопасности (техническим регламентам Таможенного союза). "Нарушения по несоответствию продукции требованиям техрегламентов ТС выявляются как в так называемых азиатских магазинах, так и в розничных торговых объектах брендовых торговых сетей, реализующих импортную продукцию", - добавили в концерне.

Фактически отечественные производители, выпуская качественные, но несколько более дорогие товары, сталкиваются с различными фактами недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, считают в "Беллегпроме". "Концерном в полной мере осознается текущая ситуация, принимается ряд мер по удержанию позиций на внутреннем рынке, в том числе в части расширения ассортимента и создание капсульных модных коллекций, развития фирменной торговой сети и интернет-торговли, проведение мероприятий по стимулированию продаж", - отметили в "Беллегпроме". Так, за 2018 год предприятия "Беллегпрома" открыли 135 объектов фирменной торговли на территории республики, в I полугодии 2019-го - более 30 объектов. Ряд предприятий помимо торговли через собственные интернет-магазины продают товары на крупнейших торговых онлайн-площадках Wildberries и Lamoda.-0-