"Беллесбумпром" планирует расширять поставки продукции деревообработки в Румынию

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества предприятий концерна "Беллесбумпром" обсудили в Минске на встрече с представителями крупнейшей в Румынии группы компаний ICCOFM, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Встреча организована при содействии посольства Беларуси в Румынии для обсуждения вопросов экспортных поставок продукции деревообработки на рынок Румынии, а также возможностей реализации совместных проектов в сфере промышленного и жилищного строительства.

В частности, обсуждались вопросы поставок древесно-стружечных плит, фанеры, различных видов пилопродукции, отделочных материалов, межкомнатных дверей, строительных конструкций и деревянных домов.

Предприятия концерна представили свой производственный и экспортный потенциал, внесли конкретные коммерческие предложения, а также предоставили на рассмотрение образцы продукции. "Представители румынской компании отметили ее качество и проявили высокий интерес к предлагаемой продукции. Поэтому было принято решение сразу после переговоров посетить ряд предприятий", - проинформировали в пресс-службе.

Еще два интересных направления, которые обсудили участники встречи, - деревянное домостроение, а также отделка и комплектация квартир под ключ в многоэтажных домах. У предприятия концерна - филиала "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (г.Шклов) уже есть опыт участия в таких проектах во Франции. "Он заинтересовал и румынскую компанию, поэтому сразу после переговоров ее представители отправились посетить завод, чтобы ознакомиться с производством и видами домов, которые может предложить предприятие", - рассказали в концерне.

Как подчеркнули в пресс-службе, на встрече сложился конструктивный диалог и намечены направления двустороннего сотрудничества, которые могут стать источником роста экспортных поставок предприятий концерна на рынок Румынии.

Группа компаний ICCOFM является одной из крупнейших в этой стране. Ее годовой оборот составляет 147 млн евро. Сферы деятельности компании охватывает широкий диапазон. Это промышленное и жилищное строительство под ключ, монтаж оборудования, производство электроэнергии, информационные технологии, авиация, услуги в сфере медицины и образования, розничная торговля и ряд других направлений. Компания является учредителем 30 сетевых магазинов, которые входят в крупнейшую торговую сеть, представленную в Румынии. Сотрудничество с такими торговыми сетями для производителей продукции деревообработки является сегодня одним из наиболее выгодных и перспективных за счет значительных объемов продаж.

В настоящее время предприятия отрасли поставляют в Румынию фанеру, пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, бумагу, картон, мебель и спички. В 2018 году экспорт в эту страну составил $11,8 млн, что на 47,6% больше уровня 2017 года.-0-