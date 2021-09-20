"Белнефтехим" анонсировал изменение цен на автомобильное топливо

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо с 21 сентября, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Так, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро с завтрашнего дня составит Br1,98. АИ-95-К5-Евро будет стоить Br2,08, АИ-98-К5-Евро - Br2,3, ДТ - Br2,08.

Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, отметили в концерне. Так, с 1 по 17 сентября среднее значение мировых котировок достигло $73 за 1 баррель и по сравнению с январем 2021 года выросло на 33%.

С начала года цены на автомобильное топливо увеличились на 14,7%.-0-