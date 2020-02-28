28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, комментируя информацию польского оператора PERN о намерении подготовить магистральный нефтепровод "Дружба" на своей территории для реверсных поставок.

"Технически реверс (по белорусской части трубопровода. - Прим. БЕЛТА) возможен, можно переходить в предметную плоскость, к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса", - сказал Александр Тищенко.

"Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров - заявление польского оператора о возможности реверса. Для нас это выгодно и интересно, поскольку снижает транспортные расходы при поставках нефти по этому направлению. И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки", - пояснил Александр Тищенко.

По его словам, для Беларуси открывается "еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти".

Александр Тищенко обратил внимание на то, что использование трубопроводного транспорта при поставках нефти более выгодно, чем, например, железной дороги, и поставщикам станет интереснее работать в этой части Европы, в том числе поставлять нефть и для белорусской стороны.

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN 28 февраля сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. "PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что реверс на восточном участке трубопровода "Дружба" даст возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, что позволит обслуживать клиентов в полном объеме и без сбоев.

Ранее первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что доставка нефти в Беларусь из Польши в режиме реверса технически возможна. Фактически этот метод был реализован, когда после апрельского инцидента в 2019 году вытесняли загрязненную нефть из польского Гданьска в Россию.-0-

Польша заинтересована в поставках нефти в Беларусь Польские власти заинтересованы в поставках нефти в Беларусь. Об этом заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Польская PERN планирует начать реверсные поставки нефти Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении.