"Белнефтехим" ожидает в ближайшее время танкер с 85 тыс. т нефти из Азербайджана

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает в апреле очередную партию нефти Azeri Light от государственной нефтяной компании Азербайджана Socar. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
"У нас запланирована поставка азербайджанской нефти - 85 тыс. т. Ожидаем в ближайшее время", - сообщил Александр Тищенко.
"Танкерные поставки будут продолжаться как по югу, так и по северу", - добавил пресс-секретарь.
По информации агентства Trend, танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси должен выйти 8 апреля из грузинского порта Супса при условии стабилизации погодных условий.
Как сообщалось, в марте Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. т нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ.
Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-