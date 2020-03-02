"Белнефтехим" ожидает в Клайпеде первый танкер с российской нефтью от трейдеров в I декаде марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытие в Клайпеду первого танкера с российской нефтью от трейдеров в первой декаде марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Ожидаем первый танкер в порту Клайпеды в начале марта, в первой декаде. Второй танкер также планируется в этом месяце", - рассказал Александр Тищенко.

Как сообщалось ранее, Беларусь договорилась о поставке 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии. Она прибудет в порт Клайпеды.

Кроме того, Беларусь договорилась с азербайджанской компанией Socar о поставке двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта.

Помимо этого в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, российская группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил БЕЛТА, что в этом году на белорусские НПЗ для переработки поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. Этот объем предусмотрен и на март.-0-