"Белнефтехим" подтвердил подписание с РФ нефтяного баланса на 2020 год в объеме 24 млн т

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" подтверждает подписание с Российской Федерацией индикативного нефтяного баланса на 2020 год в объеме 24 млн т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

"Индикативный баланс поставок российской нефти в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн т нефти", - сообщили в "Белнефтехиме".

При этом в концерне обратили внимание, что до 15 ноября того года, на который определяется баланс, стороны могут внести в него изменения.-0-