"Белнефтехим": санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в концерне "Белнефтехим".

"Этот недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно неправомерный, безосновательный и бесперспективный. К сожалению, приходится констатировать, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам, простым работникам и их семьям. В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси", - отметили в концерне.

В "Белнефтехиме" также подчеркнули, что в связи с этим на предприятиях отрасли осознают, что даже в этих условиях отсутствуют причины отказаться от решения задач по защите своих рабочих коллективов, сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка и потребителей всей необходимой продукцией и сырьем.-0-

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